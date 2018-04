Trainee: GE abre inscrições para programa

00:00 · 28.04.2018

Estão abertas as inscrições para o Programa de Liderança 2018 da GE na América Latina. Pela primeira vez, a empresa abrirá simultaneamente posições em diferentes países da região, possibilitando que os candidatos escolham além do perfil da vaga, o local de trabalho. As inscrições vão até 14 de maio.

O programa é focado nas áreas de Finanças, Operações e Comercial, tem duração de dois anos e é composto por até quatro rotações de seis a oito meses.

A GE busca profissionais com graduações a partir de junho de 2016 até junho deste ano (2018).

O foco para o Programa de Trainee é desenvolver habilidades analíticas e técnicas para produzir líderes.

https://jobs.Gecareers.com/