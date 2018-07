Trainee: Cremer abre vagas para programa

00:00 · 07.07.2018

A Cremer, empresa que fabrica produtos para as áreas de primeiros socorros, cirurgia, tratamento e higiene, está com inscrições abertas para o seu programa de trainee 2019.

Podem participar do processo seletivo candidatos matriculados no último semestre da faculdade ou que concluíram a formação universitária há, no máximo, três anos, e com disponibilidade para viagens e mudança para qualquer cidade do Brasil. São aceitos todos os cursos/áreas de graduação. As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de setembro.

O processo de seleção é composto por quatro etapas, que incluem inscrições, testes online (inglês, conhecimentos gerais/atualidades e lógica), dinâmica de grupo e painéis com liderança/entrevistas. www.traineecremer.com.br/2019