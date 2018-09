Trainee: Ambev prorroga inscrições

00:00 · 22.09.2018

A Cervejaria Ambev prorrogou as inscrições até esse domingo, 23 de setembro, para o seu Programa de Trainee 2019. Para se inscrever, é necessário que os candidatos tenham até dois anos de formados ou previsão de conclusão do curso para o final de 2018, inglês fluente, mobilidade para morar em todo o país e estejam preparados para conhecer a fundo os negócios e os processos por trás da tradição cervejeira da companhia.

Para auxiliar em todas essas etapas, a Cervejaria Ambev firmou uma parceria com a Fundação Estudar, em que os candidatos terão acesso a um curso preparatório para processos seletivos. Com ele, será possível se preparar para todas as próximas etapas, ideal para quem conseguir passar pela primeira, de provas online.

