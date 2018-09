TJ/SP: 310 vagas abertas para juiz

00:00 · 15.09.2018

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) divulgou o edital de abertura de inscrições do seu novo concurso público para o cargo de juiz substituto.

Ao todo serão oferecidas 310 vagas, sendo 16 destinadas a portadores de deficiência.

As inscrições serão recebidas no período de 17 de setembro a 16 de outubro.

Para concorrer ao cargo é necessário possuir formação superior em Direito, com pelo menos três anos de atividade jurídica comprovada. A remuneração inicial da carreira é de R$ 24.818,71.

As inscrições poderão ser feitas somente pela internet, na página eletrônica da organizadora, a Fundação Vunesp, que é www.vunesp.com.br. A taxa custa o valor de R$ 248,18.

A aplicação da primeira prova objetiva está marcada para ocorrer em 2 de dezembro.

O concurso será composto de cinco fases, incluindo provas objetivas, prova escrita, inscrição definitiva, avaliação de cunho oral e análise de títulos.

A parte objetiva conta com 100 questões, divididas em três blocos. O conteúdo programático inclui Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito do Consumidor e Direito da Criança e do Adolescente, Direito Penal, Processual Penal, Direito Constitucional e Direito Eleitoral, Direito Empresarial, Direito Tributário, Direito Ambiental e Direito Administrativo.

A segunda fase consta de prova discursiva e prova prática de sentença.