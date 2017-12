TJ/AL lança edital com 131 vagas

00:00 · 23.12.2017

Saiu o edital do concurso público do Tribunal de Justiça do Alagoas (TJ/AL) que oferece um total de 131 oportunidades para os cargos de técnico e analista judiciários. Do total de vagas, 20% para portadores de necessidades especiais e outros 20% para negros ou pardos.

Candidatos com ensino médio completo podem concorrer ao posto de técnico judiciário - área judiciária. O certame apresenta 100 vagas para esta carreira, que tem salário inicial de R$ 2.550,96.

Os profissionais que possuem formação superior estão aptos para o emprego de analista nas seguintes especialidades: oficial de justiça avaliador (15), área judiciária (15) e apoio especializado (1). O órgão paga R$ 5.101,92 para quem exerce a função.

As inscrições do concurso do TJ/AL serão aceitas no período de 8 de janeiro a 15 de fevereiro de 2018 no site da Fundação Getúlio Vargas (www.fgv.br/fgvprojetos/concursos). É cobrada uma taxa de participação no valor de R$ 80 para técnico e de R$ 100 para analista.

A triagem dos participantes ocorrerá por meio de provas objetivas para todos os cargos e testes discursivos para analista.

As avaliações serão aplicadas na cidade de Maceió no dia 25 de março de 2018, durante os períodos da manhã e da tarde, em endereços a serem disponibilizados antes na página da empresa organizadora.

Os candidatos passarão ainda por exame de comprovação de sanidade física e mental.