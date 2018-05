Tejuçuoca reúne 208 ofertas

00:00 · 05.05.2018

A 144 Km de Fortaleza, a Prefeitura Municipal de Tejuçuoca abriu as inscrições a fim de preencher 208 vagas do seu quadro de pessoal, sendo uma reservada a pessoas com deficiência.

Para ensino fundamental, as chances são para as funções de auxiliar de serviços gerais (19 vagas), bombeiro hidráulico (1), servente (1), pedreiro (1), operador de máquinas pesadas (4) e motorista (20).

Aqueles que têm o ensino médio e/ou curso técnico podem se inscrever para os cargos de agente administrativo (9), técnico agrícola (3), orientador social (2), digitador (1), entrevistador (1), técnico de enfermagem (6), atendente de saúde bucal (1), agente comunitário de endemias (2), técnico de assistência de informática (1), secretário escolar (8) e agente comunitário de saúde (10).

Quem tem o nível superior está apto às carreiras de assistente social (1), psicólogo (1), agente esportivo (1), médico plantonista (6), educador físico (1), fisioterapeuta (1), terapeuta ocupacional (1), enfermeiro plantonista (2), farmacêutico (1), enfermeiro (1), odontólogo (6), médico PSF (2), médico ginecologista (1), médico pediatra (1), nutricionista (1), professor/pedagogo (90) e nutricionista (1).

Os salários iniciais partem de R$ 954 e chegam a R$ 8.000.

As inscrições deverão ser realizadas no site www.consulpam.com.br até o dia 24 de maio. As taxas custam R$ 65 (fundamental), R$ 90 (médio e técnico) e R$ 150 (superior).