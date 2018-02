00:00 · 24.02.2018

FORTALEZA



Centro - Rua Assunção, 699 - Fone: (85) 3101.2775

Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone: (85) 3101.1660

Antonio Bezerra - Av. Demétrio de Menezes, 3750 - Fone: (85) 3101.2743

Messejana - R. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone: (85) 3101.2138

Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone: (85) 3101.3034

Açougueiro 5 vagas

Atendente balconista 1 vaga

Auxiliar de cozinha 1 vaga

Auxiliar de limpeza 4 vagas

Auxiliar de linha de produção 4 vagas

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1 vaga

Auxiliar de mecânico de autos 4 vagas

Auxiliar técnico de refrigeração 3 vagas

Bibliotecário 1 vaga

Borracheiro 1 vaga

Cabeleireiro 4 vagas

Churrasqueiro 1 vaga

Coordenador de restaurante 1 vaga

Costureira em geral 6 vagas

Cozinheiro de restaurante 2 vagas

Cozinheiro geral 2 vagas

Cozinheiro industrial 1 vaga

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 1 vaga

Eletricista de instalações de veículos automotores 1 vaga

Empregado doméstico nos serviços gerais 2 vagas

Encarregado de seção de controle de produção 1 vaga

Manicure 6 vagas

Mecânico de automóvel 1 vaga

Mestre serralheiro 1 vaga

Operador de telemarketing ativo 10 vagas

Pintor de automóveis 2 vagas

Pizzaiolo 2 vagas

Polidor de automóveis 2 vagas

Promotor de vendas 2 vagas

Representante comercial autônomo 2 vagas

Revisor de tecidos acabados 1 vaga

Supervisor da confecção de artefatos de tecidos, couros e afins 1 vaga

Tapeceiro de autos 1 vagas

Técnico em óptica e optometria 1 vaga

Teleoperador 100 vagas

Vendedor porta a porta 2 vagas

Vendedor pracista 14 vagas

Vigilante 40 vagas

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Rua Assunção, 699

(85) 3101.2775

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 2 vagas

Ascensorista 6 vagas

Atendente balconista 1 vaga

Atendente de telemarketing 6 vagas

Auxiliar administrativo 2 vagas

Auxiliar de cozinha 2 vagas

Auxiliar de estoque 1 vaga

Auxiliar de limpeza 20 vagas

Auxiliar de linha de produção 4 vagas

Engenheiro de telecomunicações 1 vaga

Estoquista 5 vagas

Monitor de alunos 1 vaga

Operador de caixa 3 vagas

Promotor de vendas 7 vagas

Propagandista de produtos farmacêuticos 1 vaga

Recepcionista atendente 2 vagas

Recepcionista em geral 2 vagas

Técnico de laboratório de análises clínicas 2 vagas

Teleoperador 64 vagas

Vigilante 3 vagas

ARACATI

Rua Cel. Alexanzito, 447 - Centro

(88) 3446.2609

Atendente de lanchonete 1 vaga

Eletricista 1 vaga

Garçom 1 vaga

BARBALHA

Rua dos Cariris, 12 – Centro

(88) 3102.1195

Orientador escolar 1 vaga

BATURITÉ

Rua Francisco Braga Filho, 1015 - Cons. Estelita

(85) 3347.4240

Mecânico de automóvel 1 vaga

Professor de dança 1 vaga

Técnico de enfermagem 1 vaga

Técnico em saúde bucal 1 vaga

Vendedor pracista 1 vaga

CAMOCIM

Rua Paissandu, 1801- Centro

(88) 3621.6487

Agente de microcrédito 1 vaga

Vendedor de consórcio 1 vaga

Vendedor porta a porta 1 vaga

Vendedor pracista 4 vagas

CANINDÉ

Rua Praça Nem Martins, 2164 – Centro

(88) 3343.6825

Auxiliar administrativo 3 vagas

Auxiliar de cozinha 1 vaga

Estoquista 1 vaga

Operador de microcomputador 1 vaga

CRATEUS

Rua Coronel Zezé, 1216 - Centro

(88) 3692.3522

Auxiliar de limpeza (pessoa com deficiência) 1 vaga

Babá 1 vaga

Cozinheiro de restaurante 1 vaga

Empregado doméstico nos serviços gerais 1 vaga

Pizzaiolo 1 vaga

Vendedor de serviços 1 vaga

CRATO

Rua Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro

(88) 3102.1240

Borracheiro 1 vaga

Mecânico de automóvel 2 vagas

Vendedor interno 1 vaga

EUSÉBIO

Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro

(85) 3101.2136

Administrador de prédios 1 vaga

Ajudante de cozinha 2 vagas

Atendente de mesa 2 vagas

Auxiliar administrativo 2 vagas

Auxiliar de limpeza 1 vagas

Auxiliar de linha de produção 1 vaga

Auxiliar de pizzaiolo 1 vaga

Camareira de hotel 1 vaga

Chefe de cozinha 2 vagas

Cozinheiro de restaurante 1 vaga

Cozinheiro geral 2 vagas

Empregado doméstico nos serviços gerais 1 vaga

Gerente de restaurante 1 vaga

Motofretista 5 vagas

Recepcionista de hotel 1 vaga

Tosador 1 vaga

Vendedor interno 1 vaga

HORIZONTE

Av. Pres. Castelo Branco, 4591 - Centro

(85) 3336.6161

Costureiro na confecção em série 2 vagas

Manipulador de moldados (abrasivos) 1 vaga

IGUATU

Rua Floriano Peixoto, 474 – Centro

(88) 3581.9453

Armador de estrutura de concreto 1 vaga

Consultor 1 vaga

Cortador de roupas 1 vaga

Costureira de máquinas industriais 1 vaga

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1 vaga

Mecânico de veículos 1 vaga

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) 1 vaga

Padeiro 1 vaga

Trabalhador da avicultura de corte 11 vagas

Vendedor interno 3 vagas

ITAITINGA

Rua Miguel Fernandes S/N

(85) 3377.2621

Eletricista de instalações de veículos automotores 1 vaga

Funileiro de veículos (reparação) 1 vaga

Gesseiro 1 vaga

Pintor de metais a pistola 1 vaga

Serralheiro 1 vaga

JUAZEIRO DO NORTE

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro

(88) 3572.4744

Assistente administrativo 2 vagas

Barman 4 vagas

Chefe de serviços de coordenação de contratos 2 vagas

Churrasqueiro 2 vagas

Costureiro de roupas (confecção em série) 2 vagas

Costureiro na confecção em série 1 vaga

Eletricista instalador de alta e baixa tensão 5 vagas

Empregado doméstico nos serviços gerais 1 vaga

Encarregado de supermercado 1 vaga

Leiturista 1 vaga

Manicure 1 vaga

Operador de banhos (níquel, zinco, cromoprata, ouro) 2 vagas

Supervisor de manutenção eletromecânica industrial, comercial e predial 1 vaga

Técnico de manutenção industrial 1 vaga

Vendedor pracista 2 vagas

LIMOEIRO DO NORTE

Rua José Satino, 120 – Centro

(88) 3423.6960

Auxiliar de contabilidade 1 vaga

Motorista de ônibus urbano 5 vagas

Técnico de planejamento de obras 1 vaga

Vendedor porta a porta 6 vagas

MARACANAÚ

Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial

(85) 3101.3030

Chefe de cozinha 1 vaga

Encarregado de seção de controle de produção 1 vaga

Gerente de armazém 1 vaga

Gesseiro 1 vaga

Motorista entregador 1 vaga

Supervisor de costura do vestuário 1 vaga

Tecnólogo em gastronomia 1 vaga

MARANGUAPE

Rua Mundica Paula, 216 - Centro

(85) 3101.2813

Costureiro à máquina na confecção em série 34 vagas

Encarregado de costura na confecção do vestuário 2 vaga

Gerente de vendas 1 vaga

Inspetor de qualidade 1 vaga

Montador 2 vagas

Operador de caixa (pessoa com deficiência) 1 vaga

Operador de telemarketing ativo 6 vagas

Vendedor interno 1 vaga

Vendedor porta a porta 4 vagas

MORADA NOVA

Av. Manoel Castro de Andrade, 301 - Centro

(88) 3422-2818

Repositor de mercadorias 1 vaga

PACATUBA

Rua Coronel José Libânio, 412 - C – Centro

(85) 3101.3352

Vendedor de consórcio 5 vagas

Vendedor pracista 1 vaga

PECÉM

Rua Francisco Câncio, - S/N - Centro

(85) 3315.1375

Assistente de laboratório industrial 1 vaga

Assistente de vendas 1 vaga

Atendente de lanchonete 1 vaga

Bombeiro hidráulico 2 vagas

Confeiteiro 1 vaga

Enfermeiro do trabalho 1 vaga

Nutricionista 1 vaga

Operador de caixa 1 vaga

Supervisor de área de operação elétrica 1 vaga

Trabalhador da manutenção de edificações 1 vaga

QUIXADÁ

Av. Plácido Castelo, 1559 – Centro

(88) 3445.1044

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 3 vagas

Atendente de farmácia - balconista 1 vaga

Auxiliar de dentista 1 vaga

Babá 1 vaga

Cabeleireiro 1 vaga

Consultor de vendas 1 vaga

Cozinheiro de restaurante 1 vaga

Gerente administrativo 1 vaga

Gerente comercial 1 vaga

Manicure 1 vaga

Motorista de caminhão 2 vaga

Promotor de vendas 3 vagas

Vigilante 1 vaga

QUIXERAMOBIM

Rua Dona Francisca Santiago 30 – Centro

(88) 3441.4910

Auxiliar de cozinha 1 vaga

Balconista 1 vaga

RUSSAS

Rua Cel. Araújo Lima, 1458 A - Centro

(88) 3411.8563

Bombeiro hidráulico 1 vaga

Carpinteiro de obras 3 vagas

Eletricista de instalações 1 vaga

Motorista de ônibus urbano 5 vagas

Servente de obras 12 vagas

Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 vaga

Vigilante 1 vaga

SOBRAL

Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro

(88) 3695.3117

Acompanhante de idosos 1 vaga

Agente de microcrédito 1 vaga

Analista de suporte técnico 1 vaga

Auxiliar administrativo (pessoa com deficiência) 1 vaga

Auxiliar de linha de produção (pessoa com deficiência) 10 vagas

Babá 1 vaga

Cadista (desenhista técnico de arquitetura) 1 vaga

Confeccionador de calçados de couro 50 vagas

Confeiteiro 1 vaga

Consultor de vendas 1 vaga

Costureira de máquinas industriais 1 vaga

Eletricista 1 vaga

Empregado doméstico nos serviços gerais 1 vaga

Funileiro de automóveis (reparação) 1 vaga

Manicure 1 vaga

Matrizeiro na indústria gráfica 1 vaga

Mecânico de manutenção de veículos ferroviários 1 vaga

Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias 1 vaga

Operador gráfico de corte e vinco na impressão 1 vaga

Pintor industrial 1 vaga

Técnico de produção 5 vagas

Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 vaga

Vendedor pracista 2 vagas

TAUA

Av. Odilon Aguiar, 19 - Centro

(88) 3437.1601

Caseiro (agricultura) 2 vagas

Cozinheiro geral 2 vagas

Vendedor pracista 2 vagas

TIANGUÁ

Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro

(88) 3671.9329

Atendente de lanchonete 2 vagas

Eletrotécnico 1 vaga

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1 vaga

Técnico em segurança do trabalho 1 vaga

Os interessados devem dirigir-se a uma Unidade do SINE/IDT. As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as vagas estão sujeitas à alteração.