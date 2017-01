Sefaz/CE planeja edital

00:00 · 07.01.2017

"Que concurso deve sair que ainda não saiu?" - Abraão Leite Moura - Ceará - Matéria: Nordeste: 1.127 vagas que merecem atenção no novo ano

Abraão, é grande a expectativa para que seja realizado no decorrer de 2017 um novo concurso público com oportunidades para o quadro de pessoal da Secretária da Fazenda do Ceará (Sefaz/CE). Acontece que o orçamento estadual para este ano prevê R$ 100.000 para a abertura de processo seletivo. Tal documento já foi aprovado pela Assembleia Legislativa. A probabilidade é de que o concurso da Sefaz contemple vagas para a carreira de auditor-fiscal, mas não é descartada a possibilidade de haver chances para outros postos. A função de auditor requer ensino superior completo. Em 2007 foi realizado o último processo seletivo, organizado pela Esaf. Na ocasião, foram abertas 270 vagas, sendo 150 para auditor-fiscal, 40 para analista contábil- financeiro, 20 para analista jurídico e 60 para analista de TI.