SAP abre inscrições para programa

00:00 · 04.02.2017

Para proporcionar experiência internacional e habilidades técnicas na área de Vendas e Pré-vendas a estudantes universitários, a SAP abriu inscrições até 21 de novembro para seu programa global de trainee, SAP Academy, que tem o objetivo de formar e capacitar profissionais para a área de vendas da companhia.

No Brasil, estão sendo disponibilizadas vagas para estudantes que estejam graduados a partir de dezembro de 2014 ou com formação prevista para dezembro de 2016.

Os selecionados passam por treinamentos práticos e mentoria realizados por executivos da SAP. Cada participante do SAP Academy tem um mentor para auxiliar as atividades práticas, além do acompanhamento de dois profissionais do programa.

