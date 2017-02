Russas recebe inscrições para 840 oportunidades

00:00 · 04.02.2017

A Prefeitura de Russas, a 165 Km de Fortaleza, está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 840 vagas imediatas e incluir mais 2.489 nomes no cadastro reserva (CR).

Candidatos com ensino fundamental incompleto podem concorrer às funções de agente de limpeza pública (65 vagas), auxiliar de serviços gerais (130) e vigia (31). Quem concluiu o ensino fundamental está apto às carreiras de agente comunitário de saúde (48), motorista (31), motorista de ambulância (6) e operador de máquinas pesadas (2).

Ensino médio ou técnico é requisito para os cargos de agente de administração (72), agente de combate de endemias (16), agente social (10), atendente de farmácia (19), auxiliar de laboratório (3), auxiliar de saúde bucal (10), auxiliar de serviços médicos (20), auxiliar de topografia (1), fiscal de obras e posturas (4), fiscal de tributos municipais (4) e fiscal de vigilância sanitária (2), técnico em contabilidade (1), técnico em enfermagem (18), técnico em meio ambiente (2) e topógrafo (2), a exigência é de ensino médio e curso técnico.

Aqueles que têm o nível superior podem se inscrever para os postos de psicólogo (8), terapeuta ocupacional (4), assistente social (16), bibliotecário (1), cirurgião dentista (9), educador físico (1), enfermeiro (17), engenheiro civil (2), farmacêutico/bioquímico (4), fisioterapeuta (8), fonoaudiólogo (3), geólogo (1), médico (18), veterinário (1), nutricionista (3), procurador (1) e professor em diversas áreas (246).

Os salários iniciais partem de R$ 880 e chegam a R$ 8.599,80.

As inscrições serão aceitas até o dia 23 de fevereiro, através do site do Idib (www.Idib.Org.Br). As taxas custam R$ 60, R$ 80 ou R$ 120, dependendo do cargo.