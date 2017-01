RN: seleção para procurador

00:00 · 21.01.2017

A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, está com inscrições abertas para o concurso que dispõe de quatro vagas para procurador do município de terceira classe. Do total de oportunidades, uma se destina aos candidatos portadores de deficiência.

Para concorrer a uma das chances é necessário possuir curso de nível superior em Direito, registro de advogado na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e experiência mínima de três anos em atividades jurídicas. O salário inicial corresponde a R$ 6.923,22 para jornadas de 40 horas semanais.

Como participar

As inscrições no concurso da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante serão aceitas até 4 de fevereiro pelo endereço eletrônico do Ibam (www.Ibam-concursos.Org.Br), a empresa responsável por organizar o certame. A taxa de participação custa R$ 200.

O processo seletivo será composto por três fases: provas objetivas, testes dissertativos e análise de títulos. Os exames objetivos estão marcados para 11 de março, enquanto as avaliações dissertativas acontecerão em 12 de março.

Atribuições do cargo

Defender judicial ou extrajudicialmente os interesses da Fazenda Pública Municipal; realizar os trabalhos de assessoramento jurídico e o de consultoria do interesse do município que lhe sejam submetidos; participar de comissões, grupos de trabalho etc.