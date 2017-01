RN: 100 vagas no Cref 16ª Região

00:00 · 28.01.2017

O Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região, no Rio Grande do Norte, (Cref-16/RN) está com inscrições abertas do concurso público que selecionará 100 profissionais, sendo cinco contratações imediatas e 95 para cadastro reserva. As vagas serão lotadas na cidade de Natal.

Quem concluiu o ensino médio pode se inscrever para as funções de auxiliar administrativo (3 + 37 CR) e recepcionista (1 + 29 CR). O salário inicial é de R$ 1.200 e a jornada de trabalho de 40 horas.

O cargo de agente de orientação e fiscalização (1 + 29 CR) exige o nível superior e a remuneração é de R$ 2.500, com carga horária semanal de 40 horas. Além dos vencimentos, os servidores do Cref-16 ainda recebem o benefício de vale-transporte.

Interessados devem garantir a participação até o dia 20 de fevereiro. A ficha de cadastro está disponível no endereço eletrônico do Instituto Quadrix (www.Quadrix.Org.Br), a banca organizadora do processo seletivo.

A taxa de inscrição custa R$ 50 para os empregos de ensino médio e R$ 60 para nível superior. O pagamento do boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 21 de fevereiro.

Com três horas de duração, a prova objetiva será aplicada na cidade de Natal no dia 12 de março. A etapa final do concurso do Cref-16 será a análise de títulos, exclusiva para a profissão de agente de orientação e fiscalização. Este é o primeiro concurso público do Cref-16, instituído somente em 2015