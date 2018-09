Recolocação profissional

00:00 · 22.09.2018

Se você quer aumentar suas chances de ser contratado, você deve aproveitar as oportunidades de enfatizar as suas competências nas áreas-chaves que o selecionador busca, tanto durante a entrevista quanto no seu currículo. Seus exemplos devem ser específicos, relevantes e breves. O melhor currículo é aquele que contém evidências relevantes e específicas, demonstrando que você é altamente competente para ocupar a vaga.

Também é importante lembrar que: 1- Muitos currículos são descartados pelo fato de não se adequarem as exigências do cargo. Não adianta enviar, caso você não esteja apto.

2- A maioria dos selecionadores decide se o currículo é adequado antes mesmo de finalizar a leitura. 3- No cenário atual, as empresas usam a tecnologia para filtrar os currículos, assim, é muito importante utilizar as palavras-chave para que o seu currículo seja selecionado através dos softwares. 4- Para acertar no uso das palavras-chave, primeiro, pesquise quais são os termos mais utilizados em seu campo de atuação. 5- Comece cada frase com verbo de ação para adicionar impacto e energia ao seu currículo. Varie as palavras que usar.

Madalena Medeiros

Diretora executiva do fastjob, mobile consultoria, palestrante e consultora