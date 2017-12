Propósito é importante?

00:00 · 16.12.2017 / atualizado às 00:52

Já faz tempo que se entende a importância de um propósito e o quanto é relevante para o sucesso de uma carreira. Hoje esse tema já é considerado como fundamental, ainda que o desafio de encontrá-lo tenha aumentado na mesma proporção.

As empresas buscam resultados, com metas agressivas e indicadores rígidos, prometem recompensas para cada objetivo alcançado, mas o que se percebe é um número cada vez maior de pessoas considerando que a simples tarefa de ir ao trabalho é algo muito árduo, independentemente das recompensas financeiras.

Por qual motivo isso acontece? Pesquisa da Isma Brasil (International Stress Management Association) mostrou que 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Se analisarmos quais seriam as alternativas de reverter o quadro apontado na pesquisa, logo chegaremos à realidade de que as empresas precisam urgentemente investir em lideranças. Um bom líder deve investir mais da metade do seu tempo com gestão de pessoas. A chave para o equilíbrio entre propósito e dinheiro, pode ser encontrada no profissional que consegue enxergar em sua atividade algo maior do que o próprio ato em si. E as empresas que conseguem definir um propósito claro e comunicá-lo bem, fica mais próxima do sonhado engajamento entre os colaboradores.

Madalena Medeiros - Diretora executiva do fastjob, mobile consultoria, palestrante e consultora