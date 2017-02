PRF encaminha pedido

00:00 · 04.02.2017

"E a Polícia Rodoviária? Ninguém diz nada?" - Marcílio Fernandes - Ceará - Matéria: Polícia Federal confirma concurso para 1.758 vagas

Marcílio, mais um passo foi dado para a realização do aguardado concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação confirmou que já encaminhou nova solicitação para o Ministério da Justiça, que agora tem até 31 de maio para reencaminhar o processo para o Ministério do Planejamento. O novo pedido conta com uma oferta de 1.300 vagas para a carreira policial, número um pouco menor que o anterior, encaminhado em 2016, que era de 1.500. Vale lembrar que a corporação já conta com uma minuta do edital pronta, que vinha sendo elaborada desde o final de 2016, com o objetivo de permitir que o concurso possa ser iniciado imediatamente após eventual autorização. Para concorrer ao cargo é requisito nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partirda categoria "B".