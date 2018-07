Prepare-se: depois da Secult, vêm aí Ematerce e Seduc/CE

00:00 · 14.07.2018

Após ter lançado, no último dia 29 de junho, edital com 102 vagas de nível superior destinado a preencher postos na Secretaria da Cultura do Ceará (Secult CE), o Governo do Estado se prepara agora para os próximos dois concursos.

O primeiro, previsto para sair no dia 20 de julho, será o da Secretaria Estadual de Educação (Seduc/CE), que ofertará milhares de vagas para professor.

Em seguida, deve sair o da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), que acabou de assinar com a empresa organizadora

Confira os detalhes

No último dia 6 de julho, foi sancionada pelo governador do Camilo Santana a lei 16.601, de 5 de julho, que trata da criação de 1.000 vagas para o cargo de professor pleno nível A para a Educação Básica da Secretaria Estadual de Educação. O preenchimento deverá ser feito por meio da realização de novo concurso público, ainda neste semestre.

De acordo com a lei, os cargos deverão suprir carências de docentes nas disciplinas na área de ensino médio da rede pública.

O documento também determina que 20% das vagas que estão sendo criadas serão reservadas para professores indígenas das escolas indígenas do Estado.

Com isto, a expectativa é de que, já nos próximos dias, seja confirmado o nome da banca que será responsável pela elaboração das provas.

O edital deve ser publicado ainda em julho, e a previsão e a abertura de 2.500 vagas

O último concurso para docente no Estado ocorreu em 2009, quando foram oferecidas 4 mil vagas para o cargo de professor de Educação Básica. A banca organizadora foi o Cespe/UnB.

Por sua vez, a Ematerce confirmou, por meio de publicação em Diário Oficial do dia 10 de julho, o nome da banca organizadora do seu novo concurso público.

A escolhida é o Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede). Com isto, a publicação do edital de abertura de inscrições pode ocorrer nas próximas semanas, no mais tardar, até o início de agosto.

Sem promover seleção há 33 anos, o novo certame já havia sido anunciado pelo governador Camilo Santana em 27 de fevereiro, por meio de publicação em rede social.

Santana reforçou que a oferta será de 263 vagas, em diversos cargos. De acordo com a nova publicação fica definido que, do total de vagas, 196 serão destinadas a cargos com exigência de ensino médio e 67 para carreiras de nível superior.

O concurso já havia sido prometido pelo governador em setembro de 2017, durante solenidade para a abertura do XX Congresso Brasileiro de Agronomia, realizado em Fortaleza, no qual foi agraciado com a medalha Guimarães Duarte e proferiu uma palestra sobre o Plano de Sustentabilidade para o Desenvolvimento do Estado do Ceará e Recursos Hídricos".

A Ematerce é um órgão público estadual vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado (SDA).