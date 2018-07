Prefeitura de Milagres prorroga inscrição

00:00 · 07.07.2018

A Prefeitura de Milagres, no Estado do Ceará, prorrogou até 23 de julho as inscrições do concurso público destinado a preencher 154 vagas imediatas além de cadastro reserva (CR).

Os salários variam de R$ 954 a R$ 8.000 em jornadas de 20h a 40h semanais.

Quem possui nível fundamental pode concorrer como merendeira, motorista, auxiliar de zeladoria, vigilante, porteiro, auxiliar de creche, auxiliar de pedreiro, magarefe, pedreiro, pintor, carpinteiro e coveiro.

Ensino médio é requisito para agente administrativo, orientador social, agente de inclusão digital, motorista de transporte especializado, agente de saúde bucal e agente de endemias.

Além de segundo grau, o concurso da Prefeitura de Milagres requer formação técnica para técnico em arquivo, técnico em segurança do trabalho, técnico agrícola, técnico ambiental e técnico em enfermagem.

Há ofertas de nível superior para cargos de assistente social, psicólogo, advogado, procurador jurídico, auditor de controle interno, engenheiro civil, veterinário, biólogo, médico, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, professor polivalente e professor nas áreas de Português, Biologia, Matemática, Educação Física, História, Geografia, Inglês, Espanhol e atendimento em Educação Especial.

Como participar

As inscrições devem ser registradas por meio do site http://www.cev.urca.br/. As taxas custam R$ 80 (ensino fundamental), R$ 100 (médio/técnico) e R$ 150 (superior).

O processo seletivo envolverá provas objetiva (todos os cargos), em 19 de agosto, prática (professor), entre 1° e 5 de setembro, e de títulos (vagas de nível superior), com entrega dos documentos nos dias 13 e 14.