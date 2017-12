Polícia Civil/MA oferta 100 postos

00:00 · 16.12.2017 / atualizado às 00:59

Foram publicados no Diário Oficial do Estado os dois editais do concurso da Polícia Civil do Estado do Maranhão (PC/MA).

Ao todo, a seleção preencherá 100 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades.

As ofertas estão distribuídas entre os cargos de escrivão de Polícia (20 vagas), investigador de Polícia (46), médico legista (7), odontolegista (CR), perito criminal (7) e delegado de Polícia (20).

Para concorrer a uma das vagas é necessário possuir diploma de conclusão de curso de nível superior, além de carteira de habilitação na categoria "B" para os postos de escrivão, investigador e delegado.

As remunerações iniciais oferecidas pela Polícia Civil/MA são de R$ 4.550,28 para escrivão de Polícia e investigador de Polícia, R$ 8.972,33 para médico legista, odontolegista e perito criminal e R$ 18.957,64 para delegado de Polícia.

Como participar

As inscrições serão recebidas entre o período das10h do dia 18 de dezembro às 18h de 27 de dezembro. O cadastro deverá ser efetuado nos endereços eletrônicos do Cebraspe: www.cespe.unb.br.

As taxas de participação custam R$ 220 para delegado de Polícia e R$ 150 para os demais cargos.

A primeira etapa a ser disputada será a prova objetiva, em 28 de janeiro. Entre outras etapas, estão prova discursiva, aptidão física, análise de títulos etc.