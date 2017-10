PM/SP lança edital com 2.200 vagas de soldado

00:00 · 14.10.2017

Estão abertas as inscrições do concurso da PM/SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo). A seleção visa o preenchimento de 2.200 vagas de soldado, para ambos os sexos.

Para concorrer ao cargo de soldado é necessário possuir ensino médio completo, altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres e idade entre 17 e 30 anos. Além disso, os participantes deverão possuir carteira de habilitação nas categorias "B" a "E". Tatuagens serão permitidas, com algumas limitações.

A remuneração inicial para o cargo de soldado PM de 2ª classe é de R$ 3.034,05, sendo que as parcelas que a compõem são: R$ 1.178,88 de padrão, R$ 1.178,88 de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e R$ 676,29 de insalubridade.

Como participar

As inscrições serão recebidas até o dia 6 de novembro. A ficha de cadastro está disponível no endereço eletrônico da banca organizadora do certame, a Fundação Vunesp.

O valor da taxa de participação do concurso da PM/SP é de R$ 50 e o seu pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária até o 1º dia útil subsequente ao término do prazo.

A primeira etapa a ser disputada pelos candidatos será o exame de conhecimentos, que foi dividido em duas partes: prova objetiva e avaliação dissertativa. Com quatro horas de duração, as provas serão aplicadas no dia 3 de dezembro em um dos seguintes municípios: Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

O concurso da PM/SP ainda será constituído das seguintes etapas: exame de aptidão física; exames de saúde; exames psicológicos; avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade; e análise de documentos.