PM|RN reabre inscrição para 1.000 vagas de soldado

00:00 · 14.07.2018

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PM/RN) reabriu as inscrições do concurso para soldado que estava suspenso desde o dia 30 de janeiro. A seleção visa o preenchimento de 1.000 vagas, sendo 938 destinadas aos homens e 62 para as mulheres.

Para ingressar na carreira é necessário possuir diploma de conclusão de ensino médio, idade entre 19 e 30 anos e altura mínima de 1,60m (sexo feminino) e 1,65m (sexo masculino). O salário inicial é de R$ 2.904.

O do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) é o responsável pela organização e execução do processo de seleção.

As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 16 de julho e 13 de agosto, através do endereço eletrônico. O valor da taxa de participação é de R$ 100.

Sobre as provas

O concurso da PM/RN envolverá cinco etapas. Na primeira delas, que será aplicada no dia 23 de setembro, os candidatos farão prova objetiva com 80 questões de múltipla escolha. A realização ocorrerá nas cidades de Natal, Mossoró e Caicó.

O conteúdo programático engloba Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Geografia do Brasil e do Rio Grande do Norte, Informática e noções de Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Penal Militar, legislação extravagante e legislação específica da PM/RN.

Além do exame intelectual, o processo seletivo prevê exames de saúde, investigação social, avaliação de condicionamento físico e curso de formação, previstos para ocorrer na capital, em datas a serem definidas.

Válido pela última fase da seleção, o curso de formação de soldados terá duração de seis meses, em tempo integral.

Nesta etapa, os participantes receberão remuneração mensal de R$ 954.