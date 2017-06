PM/PB lança edital com 30 ofertas de nível médio

00:00 · 10.06.2017

A Polícia Militar do Estado da Paraíba (PM-PB) publicou um novo edital de concurso público destinado ao preenchimento de 30 vagas para o curso de formação de oficiais. Desse total de ofertas, 25 são reservadas aos homens e cinco às mulheres.

Os candidatos que concluírem o curso com aproveitamento e passarem pelo estágio probatório serão promovidos ao posto de 2° tenente PM, cuja remuneração inicial é de R$ 6.502,52.

Interessados em concorrer a uma vaga devem possuir o ensino médio completo, altura mínima de 1,60 m para as mulheres e 1,65 m para os homens e idade entre 18 e 30 anos no ano da matrícula do curso.

Como participar

As inscrições deverão ser realizadas pela internet, através do site www.Pm.Pb.Gov.Br. O cadastro estará disponível no site no período de 4 de julho a 14 de agosto. O valor da taxa é de R$ 50.

Segundo o edital, somente poderá ser candidato do concurso PM-PB aqueles que estiverem inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2017).

Todos os inscritos serão submetidos à prova escrita através do Enem 2017, a ser realizado sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep.

O concurso PM-PB ainda será constituído das seguintes etapas: avaliação psicológica; exame de saúde; teste de aptidão física; e avaliação social.

O curso de formação funcionará na Academia de Polícia Militar do Cabo Branco (instituição de ensino superior), situado na Rua Dr. Francisco de Assis Veloso S/N, Mangabeira VII. Ele terá duração de três anos letivos, em tempo integral. Ao terminá-lo com aproveitamento, o concluinte será declarado aspirante-a-oficial PM e, um ano depois, será promovido a 2º tenente.