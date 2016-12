PM/MG: novo prazo para soldado

00:00 · 31.12.2016

Foram reabertas as inscrições do concurso da Polícia Militar de Minas Gerais (PM/MG). Anteriormente, o órgão oferecia 429 vagas, mas agora o número subiu para 1.350, sendo 1.215 para homens e 135 para mulheres.

Para concorrer a uma das oportunidades é necessário possuir ensino superior completo; idade de até 30 anos na data de 1º de setembro de 2017; e altura mínima de 1,60m.

Agora, as inscrições no concurso da PM/MG deverão ser confirmadas pelo site www.Policiamilitar.Mg.Gov.Br/crs até o dia 21 de janeiro. A taxa de participação, no valor de R$ 122,95, pode ser paga até 23 de janeiro

A isenção da taxa poderá ser requerida por membros de famílias de baixa entre os dias 2 e 3 de janeiro.

As provas objetiva e dissertativa serão aplicadas no dia 19 de fevereiro nas cidades de Belo Horizonte, Pouso Alegre e Poços de Caldas. O exame objetivo será composto por 40 questões de múltipla escolha, enquanto que o dissertativo consistirá de uma redação.

O concurso ainda contará com avaliações psicológicas; teste de capacitação física (TCF); exames de saúde (preliminares e complementares) e toxicológico.

O Curso de Formação de Soldados terá duração de nove meses, com início previsto para 3 de julho de 2017, em tempo integral, com regime de dedicação exclusiva.

Durante o período do curso, o salário inicial do soldado 2ª classe será de R$ 3.278,74.