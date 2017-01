Petrolina conta com 435 ofertas

00:00 · 14.01.2017

Estão abertas as inscrições do concurso público da Prefeitura de Petrolina, localizada no Estado de Pernambuco. A seleção visa a preencher 435 vagas temporárias, além de formar cadastro reserva (CR).

Profissionais que possuem o ensino fundamental incompleto podem concorrer para os cargos de auxiliar de cozinha (195 vagas), auxiliar de limpeza (213), motorista de veículo leve (3), motorista de ônibus e micro-ônibus (17) e barqueiro do transporte escolar (7). Os salários iniciais variam de R$ 937 a R$ 1.200 para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os empregos de motorista de veículo leve e motorista de ônibus e micro-ônibus ainda exigem a carteira de habilitação na categoria B e D, respectivamente, e experiência mínima de 24 meses. Já para barqueiro do transporte escolar será exigida habilitação para condução de embarcações, fornecida pela Capitania Fluvial do São Francisco.

As inscrições serão aceitas até as 20h do dia 16 de janeiro. A ficha de cadastro está disponível no site www.Facape.Br. O pagamento da taxa, no valor de R$ 30, deverá ser efetuado até o dia 17 desse mesmo mês.

Os candidatos inscritos nos cargos de auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza serão submetidos à prova objetiva no dia 22 de janeiro. Já os postos de motoristas e barqueiro do transporte escolar serão avaliados por meio de pontuação de títulos. A documentação deve ser entregue na data de 22 de janeiro.