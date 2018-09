PE amplia prazo para 1.000 postos

00:00 · 22.09.2018

A Secretaria de Saúde de Pernambuco prorrogou até as 14h de 28 de setembro as inscrições para o concurso público destinado a preencher 1.000 vagas, com salários entre R$ 954 e R$ 9.236,57. O prazo inicial estava previsto para terminar no dia 20.

As candidaturas devem ser registradas pelo site. As taxas custam R$ 40 (nível médio) e R$ 60 (superior).

A seleção oferece 460 postos de ensino médio para assistente em saúde nas seguintes funções: assistente técnico de administração, técnico de enfermagem, técnico de imobilização ortopédica, técnico de laboratório, técnico de necropsia, técnico em radiologia, técnico em saúde bucal e técnico em farmácia.

Em nível superior há 260 chances para médico, 250 para analista em saúde (assistente social, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, sanitarista, veterinário, administrador, contador e analista em educação na saúde) e 30 para fiscal de vigilância sanitária (enfermeiro, farmacêutico e nutricionista).

No caso das oportunidades para médico, elas estão distribuídas entre 28 especialidades.

Marcada para 21 de outubro, a prova objetiva apresentará 40 perguntas de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa, conhecimentos gerais do SUS e conhecimentos específicos. Haverá aplicação em Arcoverde, Caruaru, Garanhuns, Nazaré da Mata, Recife, Salgueiro e Petrolina.