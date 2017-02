PE: 300 vagas para bombeiro

00:00 · 04.02.2017

Estão abertas as inscrições do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). A seleção visa ao preenchimento de 300 postos de praça, na função inicial de soldado. O contrato de trabalho será regido pelo regime estatutário, que garante estabilidade.

Para ingressar na carreira é necessário ter concluído o nível médio; possuir, no mínimo, 18 anos e, no máximo, 28 anos na data de inscrição no concurso; ter carteira de habilitação na categoria B; e altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65m para homens. O salário inicial do soldado é de R$ 2.319,88.

Como participar

A ficha de cadastro está disponível no site www.Upenet.Com.Br até o dia 26 de março. Será cobrada taxa no valor de R$ 129,60.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva, aplicadas nas cidades de Recife, Caruaru, Arcoverde e Petrolina no dia 28 de maio.

O concurso ainda consistirá das seguintes etapas: exame de aptidão física; avaliação psicológica; exames médicos; investigação social; e curso de formação e habilitação de praças bombeiro militar.

O curso de formação e habilitação de praças bombeiro militar funcionará no campus de Ensino Metropolitano II (CEMET II), localizado na BR 232, Km 8.3, Curado, cidade de Jaboatão dos Guararapes/PE, e terá uma duração média de seis meses. Nesse período, receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 970,42.