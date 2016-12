Palmas/TO abre 38 oportunidades

00:00 · 24.12.2016

A Prefeitura Municipal de Palmas, capital do Estado do Tocantins, abriu edital de concurso público com 38 vagas temporárias, sendo três reservadas a pessoas com deficiência. As ofertas são para trabalhar no Cadastro Único e no Programa Bolsa Família.

Aqueles que concluíram o ensino médio têm chances nos cargos de operador intermediário (10 vagas), cujo salário inicial é de R$ 1.500, digitador (14) e entrevistador (14), ambos com ganhos de R$ 900.

As inscrições serão aceitas entre os dias 5 e 9 de janeiro de 2017. A ficha de cadastro estará disponível no site www.Copese.Uft.Edu.Br. Não será cobrada taxa de participação.

As provas objetiva, de redação (para a função de entrevistador) e discursiva (para digitador e operador) serão aplicadas na cidade de Palmas no dia 12 de fevereiro. A avaliação objetiva será composta por 30 questões de múltipla escolha, sendo 10 de língua portuguesa, 10 de noções de informática e 10 de conceitos gerais e procedimentos de Cadastro Único para programas sociais do governo federal.

Na prova de redação, o participante deverá expressar-se com clareza, demonstrando correção e fluência na escrita. Deverá utilizar a variedade formal da língua portuguesa, evitando uso de registro coloquial e vulgar.

Já na avaliação discursiva, o candidato deverá produzir, com base em temas formulados pela banca examinadora, texto dissertativo, primando pela coerência e coesão.