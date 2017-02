Os concursos aguardados no Ceará

00:00 · 04.02.2017

O primeiro mês do ano de 2017 já terminou e chegou a hora de se concentrar nos estudos para se preparar para um ano de oportunidades. No Ceará, a expectativa é grande para o lançamento de concursos prometidos em anos anteriores. Confira o que pode vir por aí.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran/CE) pretende realizar um novo concurso para o preenchimento de aproximadamente 400 vagas em seu quadro de pessoal. A solicitação já foi encaminhada para a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e, caso aprovada, será encaminhada para autorização oficial por parte do governador Camilo Santana. A seleção será para preenchimento de vagas em cargos com exigências de níveis médio e superior, com remunerações iniciais de até R$ 3 mil. Para nível superior, a previsão é que sejam abertos postos para o cargo de analista de trânsito e transporte. O concurso vem sendo aguardado desde 17 de dezembro do ano passado.

Sefaz

É grande a expectativa para que seja realizado no decorrer de 2017 um novo concurso público para a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz/CE). Acontece que o orçamento estadual para este ano prevê R$ 100.000 para a abertura de processo seletivo. Tal documento já foi aprovado pela Assembleia Legislativa. A probabilidade é de que o concurso da Sefaz/CE contemple vagas para a carreira de auditor-fiscal, mas não é descartada a possibilidade de haver chances para outros postos. A função de auditor requer ensino superior completo. Foi em 2007 que a Sefaz/CE realizou o seu último processo seletivo.

Horizonte

A Prefeitura de Horizonte está escolhendo a banca organizadora do seu novo concurso público para a Saúde. O órgão realizou o processo licitatório, na modalidade concorrência pública, para definir a banca organizadora em novembro do ano passado. Com isso, a vencedora deve sair em breve. Vale lembrar que a primeira licitação estava marcada para 1° de julho, mas acabou sendo revogada pela Administração e que a nova data foi divulgada em outubro. A princípio, a previsão era de que seriam abertas 59 vagas na área da Saúde, só que o número subiu para 63, por conta do acréscimo do cargo de enfermeiro.

Fortaleza

Embora continue em pauta, segue sem previsão de quando poderá ser iniciado o aguardado concurso público da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), no Ceará. O concurso vem gerando discussões desde o final de 2014.