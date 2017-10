UFC oferta 23 vagas para mestrado e doutorado na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos

20:25 · 13.10.2017

O Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Ceará (UFC) recebe inscrições, no período de 18 de outubro a 1º de novembro, para o processo seletivo de novos alunos para as turmas de mestrado e doutorado que terão início no semestre 2018.1. Nos dois níveis, o Programa registra conceito 4 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Para o mestrado são ofertadas 11 vagas, distribuídas em três linhas de pesquisa: Ciência e Tecnologia de Produtos de Origem Animal (1); Ciência e Tecnologia de Produtos de Origem Microbiana e Enzimática (2); e Ciência e Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal (8). A seleção constará de três etapas: prova objetiva de conhecimentos na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos; prova subjetiva de conhecimentos na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos; e avaliação de currículo e histórico escolar.

O doutorado disponibiliza 12 vagas e o processo seletivo também terá três etapas: prova subjetiva de conhecimentos em Ciência e Tecnologia de Alimentos; avaliação do projeto de pesquisa; e avaliação do curriculum Lattes.

As 12 vagas para o doutorado estão distribuídas nos seguintes setores de estudo: Tecnologia de Cereais e Derivados; Ciência e Tecnologia da Carne e do Pescado; Microbiologia de Alimentos; Controle de Qualidade de Alimentos e Secagem de Alimentos de Origem Vegetal; Desenvolvimento e Conservação de Produtos Lácteos; Desenvolvimento de Microcápsulas de Origem Vegetal, com Característica Antioxidante, Aplicadas no Desenvolvimento de Novos Produtos na Área de Alimentos; Produção de Alimentos em Pó; Ciência e Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal; Desenvolvimento e Avaliação de Novos Produtos (único setor com 2 vagas); Fisiologia e Bioquímica Pós-colheita de Frutos Tropicais; e Processamento e Estabilidade de Produtos de Frutas Tropicais.

Os editais estão disponíveis no site do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), na aba Processos Seletivos. Outras informações podem ser obtidas através dos e-mails ppgcta@ufc.br e ufc.ppgcta@gmail.com.