UFC oferta 2.700 vagas para 8 cursos de graduação a distância

13:27 · 10.01.2017 / atualizado às 14:43

São graduações gratuitas, com carga horária e matriz curricular equivalentes às da modalidade presencial da instituição. ( FOTO: Reprodução )

A Universidade Federal do Ceará (UFC) abre seleção para 8 cursos de graduação a distância neste primeiro semestre de 2017. As inscrições, que devem ser feitas no site da CCV, seguem até o próximo domingo (15). De acordo com o Edital n° 01/2017, são ofertadas, ao todo, 2.700 vagas, nas licenciaturas em Física, Matemática, Química, Pedagogia, Letras Português, Letras Inglês e Letras Espanhol, e no bacharelado em Administração em Gestão Pública.

As vagas são destinadas a 21 polos no Ceará, situados nos municípios de Aracoiaba, Beberibe, Brejo Santo, Camocim, Campos Sales, Caucaia (três polos), Itapipoca, Limoeiro do Norte, Maranguape, Meruoca, Orós, Piquet Carneiro, Quiterianópolis, Quixadá, Quixeramobim, Russas, São Gonçalo do Amarante, Sobral e Tauá. Veja a lista completa de cursos e vagas disponíveis de acordo com cada polo de apoio.

Para participar da seleção, os interessados precisam ter realizado uma das quatro últimas edições do Enem (2013, 2014, 2015 ou 2016). Os que quiserem localizar o número da inscrição de edições anteriores devem acessar o Portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Sobre os polos

São ambientes onde o aluno encontra apoio pedagógico e administrativo durante o curso. Os polos servem para intermediar a relação entre o estudante e a Universidade. Como muitas cidades que recebem os cursos a distância não possuem campus da UFC, os polos fazem esse papel de unidade de apoio acadêmico.

Veja mais detalhes no site do Instituto UFC Virtual.