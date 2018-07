UFC oferta 110 vagas para curso de extensão em grego clássico

15:28 · 11.07.2018

O Núcleo de Cultura Clássica da Universidade Federal do Ceará (UFC) está ofertando 110 vagas para o curso de extensão em grego clássico para os semestres 2018.2 e 2019.1. As inscrições iniciam no dia 23 deste mês e vão até 3 de agosto. O curso é gratuito e não tem prova de seleção.

As vagas são distribuídas entre os níveis introdutório, intermediário e avançado do curso de grego clássico. Os interessados em se inscrever no curso devem comparecer ao Departamento de Letras Estrangeiras (DLE) da UFC (Av. da Universidade, 2683, Benfica) e preencher a ficha de inscrição. É necessário levar dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados a instituições beneficentes.

Introdução ao grego clássico

Os interessados em fazer o curso de introdução ao grego clássico devem levar, no dia da inscrição, o certificado de conclusão do Ensino Médio. O curso dura dois semestre de 64 horas-aula. Para esse nível, serão ofertadas três turmas, cada uma com 30 vagas.

Grego clássico intermediário

Quem desejar fazer o curso de grego clássico intermediário deve comprovar que concluiu os dois semestres introdutórios de grego clássico. Será disponibilizada uma turma com 10 vagas para esse nível. O curso tem duração de dois semestre de 64 horas-aula.

Grego clássico avançado

Esse curso também tem duração de dois semestre com 64 horas-aula e uma turma com 10 vagas. Os interessados devem ter concluído quatro semestres de grego clássico, dois introdutórios e dois intermediários.

Mais informações:

Núcleo de Cultura Clássica do DLE

(85) 3366 7611 e 3366 7612

Av. da Universidade, 2683, Benfica - Centro de Humanidades da UFC