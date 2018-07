UFC lança editais com 27 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

10:01 · 14.07.2018 / atualizado às 10:22

A Universidade Federal do Ceará (UFC) lançou três editais de concurso público para 15 cargos técnico-administrativos, somando um total de 27 vagas, das quais 11 são destinadas a candidatos com nível superior e 16 a candidatos com nível médio. As remunerações variam de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66.

A inscrição deve ser feita, exclusivamente via Internet, no site da Coordenadoria de Concursos (CCV), no período compreendido entre as 8h do dia 1° de agosto e as 23h59min do dia 12 de agosto.

12 oportunidades para assistente administrativo