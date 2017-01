UFC abre vagas para professor substituto de Administração

08:06 · 04.01.2017

Os candidatos interessados podem se inscrever entre 9 e 13 de janeiro ( Foto: Arquivo DN )

A Universidade Federal do Ceará (UFC) abre seleção para professor substituto do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC), em Fortaleza. Os candidatos interessados podem se inscrever entre 9 e 13 de janeiro. O primeiro Edital do ano oferta duas vagas.

Para concorrer à vaga no setor de estudo “Administração Geral e Comércio Exterior” é necessário o título de mestre. A taxa de inscrição é no valor de R$ 69,00, e o aprovado receberá R$ 2.768,02 de remuneração pela jornada de trabalho de 20 horas semanais. Caso não existam inscritos com mestrado, o edital prevê reabertura da inscrição no período de 16 a 20 de janeiro, para candidatos com diploma de graduação. Nesse caso, a taxa de inscrição e a remuneração caem para R$ 55,00 e R$ 2.236,29, respectivamente.

Já a vaga do setor de estudo “Administração Geral e Métodos Quantitativos” pede título de doutor. A remuneração do aprovado será de R$ 5.697,61 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 142,00. Caso não se inscrevam candidatos com doutorado, há previsão de novo período de inscrição: de 16 a 20 de janeiro. Dessa vez a exigência é o título de mestre (taxa de R$ 105,00 e remuneração de R$ 4.209,12). Se não houver candidato mestre, as inscrições voltam a ser abertas entre 23 e 27 de janeiro, para candidatos com diploma de graduação (taxa de R$ 77,00 e remuneração do selecionado de R$ 3.117,22).

O Edital nº 01/2017 está disponível na página da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFC e pode ser visto aqui,