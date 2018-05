UFC abre concurso público para professor com remuneração de até R$ 9 mil

20:38 · 09.05.2018 / atualizado às 20:40

Foto: Davi Pinheiro/ UFC

Estão abertas, a partir desta quinta-feira (10), inscrições para concurso público para professor efetivo ou auxiliar na Universidade Federal do Ceará (UFC). São ofertadas, ao todo, cinco vagas, para o Centro de Tecnologia, Centro de Ciências, Instituto de Cultura e Arte (UFC) e Curso de Medicina em Sobral.

As inscrições ficam abertas até o dia 29 de maio e podem ser realizadas de forma presencial na secretaria do Departamento ou Instituto do Campos. Também pode ser feita via Sedex.

A taxa de inscrição são R$ 239, R$ 165 e R$ 55, dependendo do cargo que a pessoa vai concorrer.

A remuneração pode chegar a R$ 9.585,67, no caso da vaga que exige dedicação exclusiva, título de doutor e regime de 40 horas semanais. Para as vagas que são exigidos titulação de mestre, o valor do salário é R$ 6.627,43. No caso da vaga de professor auxiliar, a remuneração é de R4 2.236,30.

Confira detalhes das vagas:

Centro de Tecnologia: uma vaga para o Departamento de Engenharia Elétrica, no setor de estudo de "Instalações Elétricas Residenciais, Prediais e Industriais"

Centro de Ciências: duas vaga para o Departamento de Física, no setores de estudo de "Física Teórica – Propriedades Optoeletrônicas e de Transporte de Materiais Bidimensionais" e "Física do Petróleo"

Instituto de Cultura e Arte: uma vaga no Curso de Publicidade e Propaganda, no setor de estudo de "Produção e Criação Audiovisual em Publicidade"

Campus da UFC em Sobral – Curso de Medicina: uma vaga no setor de estudo de "Endocrinologia / Semiologia Médica / Internato"

Veja o edital