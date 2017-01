Uece abre inscrições para curso de Personal Training

13:09 · 17.01.2017

O curso terá início em março deste ano. ( FOTO: Reprodução )

A Coordenação do Curso de Educação Física do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Ceará (Uece) está com inscrições abertas até dia 12 de fevereiro para a 6ª Turma do Curso de Especialização em Personal Training: Avaliação e Prescrição de Treinamento Personalizado voltado à Saúde e ao Rendimento.

A capacitação é destinada a profissionais portadores do diploma de bacharelado e/ou licenciatura de Educação Física e de áreas afins que estejam no exercício de suas funções. O curso será ministrado no Campus Itaperi, de março de 2017 a agosto de 2018, com carga horária de 465 horas.

Conheça as disciplinas:

1. Bioquímica voltada ao exercício

2. Fisiologia do Exercício

3. Biomecânica aplicada

4. Metodologia da Pesquisa Científica

5. Bases do Treinamento Personalizado

6. Avaliação Postural

7. Avaliação Física Específica

8. Prescrição de Treinamento Aeróbico e Anaeróbico

9. Prescrição de Treinamento de Flexibilidade

10. Prescrição de Treinamento de Força e Potência

11. Prescrição de Treinamento para qualidades perceptivo-cinéticas

12. Prescrição de Exercícios para grupos especiais

13. Exercícios adaptados

14. Aspectos intervenientes da Periodização do Treinamento Personalizado

15. Primeiros Socorros

16. Administração e Marketing aplicado

17. Metodologia da Pesquisa Científica

18. Didática do Ensino Superior

19. Psicologia aplicada

20. Nutrição aplicada à saúde e ao rendimento esportivo

21. Farmacologia voltada ao exercício

22. Ética Profissional e Aspectos Jurídicos

23. Tópicos Especiais em Treinamento Personalizado

24. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia)

Acesse aqui a ficha de inscrição do curso. Para mais detalhes, entre em contato coma Uece por meio dos telefones 3101-9807 ou 98725-1705.