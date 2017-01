TRE-CE abre vagas para estágios com bolsa de R$ 880 mensais

18:56 · 23.01.2017

As provas seletivas acontecem no dia 19 de fevereiro e o resultado final está previsto para ser divulgado pouco mais de um mês depois, em 24 de março ( Foto: Arquivo DN )

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Ceará divulgou nesta segunda-feira (23) edital para vagas de estágio de nível superior. As inscrições começam no dia 31 de janeiro e vão até 13 de fevereiro, devendo ser feitas no site do Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, obedecendo os requisitos previstos na publicação.

No total, serão ofertadas nove vagas para as áreas de Administração (2), Arquitetura (1), Ciência/Engenharia da Computação (cadastro de reserva), Direito (2), Jornalismo (1), Engenharia Civil (1), Elétrica (cadastro de reserva) e de Telecomunicações (2). As provas acontecem no dia 19 de fevereiro e o resultado final está previsto para ser divulgado em 24 de março.

O estágio tem carga horária de 20 horas semanais e o valor da bolsa, atualmente, é R$ 880,00 mensais mais auxílio transporte.