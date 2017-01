Trainee e Estágio: os 10 cursos com mais chances de emprego este ano

09:45 · 22.01.2017 / atualizado às 09:51

O retorno às aulas e o início de um ano novo são pontapés novos para os universitários e estudantes de curso técnico que desejam adentrar no mercado de trabalho ou que buscam oportunidades mais promissoras. A editoria de Empregos traz quais as áreas para Trainee e Estágio terão contextos mais favoráveis.

Trainee: salários até R$ 5,5 mil para 6 cursos

Em 2017, especificamente para três áreas os ventos serão melhores e mais constantes, quando o assunto foi Trainee. De acordo com o levantamento da empresa multinacional em consultoria de mercado e emprego Page Talent, as perspectivas para o mercado de trabalho de trainees são positivas para as áreas: Comercial, Compras e Finanças.

Terão mais vagas disponíveis, melhores salários e mais possibilidades no mercado estudantes de curso Superior em:

Administração

Contabilidade

Ciências Econômicas

Ciências Atuariais

Engenharia

Logística

A estimativa de salários, ainda de acordo com o levantamento da consultoria, pode chegar a R$ 5.500,00 no Brasil para essas três áreas de atuação focadas em resultados de venda, redução nos custos de despesas e gestão financeira.

Estágio: bolsa até R$ 1,7 mil em 4 cursos

Já para as oportunidades de Estágio, segundo os especialistas da Page Talent, a previsão é positiva para outras duas áreas: Jurídica e Tecnológica.

Terão mais chances estudantes de cursos Técnico e Superior em:

Análise de Sistemas

Computação

Direito

Tecnologia da Informação

O salário pode variar, em média de R$ 900,00 a R$ 1.700,00.

Os estudantes com Inglês fluente e conhecimento avançado em Excel terão prognóstico à frente na análise dos recrutadores.

