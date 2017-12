Superior Tribunal Militar lança edital com salários de até R$ 11 mil

19:08 · 18.12.2017 / atualizado às 19:16

As inscrições para o certame iniciam em 27 de dezembro e vão até 15 de janeiro de 2018 - Foto: divulgação

Analista Judiciário e Técnico Judiciário. No total, são oferecidas 42 vagas, além do cadastro de reserva. Superior Tribunal Militar (STM) abriu novo concurso público para preencher vagas nos cargos de. No total, são oferecidas 42 vagas, além do cadastro de reserva.

As inscrições para o certame iniciam em 27 de dezembro e vão até 15 de janeiro de 2018. Os interessados devem acessar o site da organizadora para efetuar a inscrição . A taxa é de R$ 75,00 para Técnico e de R$ 86,00 para Analista.

Vagas para nível superior

Para o cargo de Analista, são 12 vagas distribuídas entre oito diferentes Áreas. É preciso ter diploma de graduação de nível superior em Tecnologia da Informação, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Estatística, Letras com habilitação em Língua Portuguesa, Serviço Social, Direito ou em qualquer área de formação. Os convocados pelo Órgão terão remuneração de R$ 11.006,83.

Oportunidade para nível médio

Para Técnico, a remuneração é de R$ 6.708,53. Há oferta de 30 oportunidades distribuídas entre as Áreas Administrativa e de Apoio Especializado (Especialidade: Programação de Sistemas).

Para ambas, é preciso apresentar certificado de conclusão de curso de nível médio. As vagas de Apoio Especializado também exigem habilitação específica em cursos de Tecnologia da Informação na área de programação, totalizando carga horária mínima de 120 horas/aula.

Todos os candidatos realizarão provas objetivas, e os inscritos para Analista Judiciário também fazem prova discursiva. Ambas serão aplicadas em 4 de março de 2018.

Estas e as demais etapas do concurso – o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e a perícia médica – ocorrerão em todas as capitais do País e também em Juiz de Fora (MG), Santa Maria (RS) e Bagé (RS), cidades nas quais a Justiça Militar possui sede.