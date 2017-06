Sonha em ser diplomata? 30 vagas estão abertas com salário até R$ 16,9 mil

17:26 · 14.06.2017 / atualizado às 17:33

O Instituto Rio Branco, em Brasília, é responsável por oferecer o treinamento. ( Divulgação )

O Instituto Rio Branco (IRBr) publicou edital com inscrições a partir do dia 23 de junho para o preenchimento de 30 vagas de Diplomata.

O salário inicial no Brasil é de R$ 16.935,40 e os ocupantes do cargo estarão sujeitos ao Regime Jurídico dos Servidores da carreira de Diplomata do serviço exterior brasileiro.

A primeira etapa da seleção, que é Prova Objetiva, ocorre no dia 13 de agosto em Fortaleza (CE), Distrito Federal e nas demais capitais brasileiras. As outras duas fases são provas escritas de Língua Portuguesa, de História do Brasil, Política Internacional, Geografia, Noções de Economia, Noções de Direito e Direito Internacional Público, Língua Espanhola e Língua Francesa.

Podem participar, candidatos com:

nível Superior;

ter idade mínima de 18 anos;

conhecimento em línguas Inglesa (prova objetiva e prova escrita), Espanhola (prova escrita) e Francesa (prova escrita).

CONCURSO PARA DIPLOMATAS

Inscrições: a partir das 10h do dia 23 de junho até às 18h do dia 10 de julho

Taxa: R$ 225,00

Organizadora: Cebraspe/Cespe

Inscrições via internet e edital completo