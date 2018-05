SME abre seleção pública para professores substitutos

09:04 · 05.05.2018 / atualizado às 09:18

A seleção destina-se a suprir carências temporárias do corpo docente efetivo da escola ( Foto: Lourdes ÑiqueGrentz/ Pixabay )

Nos próximos dias 8 (terça-feira) e 9 (quarta-feira) de maio, das 8h às 17h, estarão abertas as inscrições para seleção pública de professores substitutos na Rede Municipal de Ensino da Fortaleza, nas sedes dos Distritos de Educação.

A seleção realizada pela Secretaria Municipal da Educação (SME) destina-se a suprir carências temporárias do corpo docente efetivo da escola, tendo em vista o insucesso no provimento de editais anteriores.

As vagas são destinadas ao ensino de diversas disciplinas, como Língua Portuguesa/Literatura, Língua Inglesa, Ensino Religioso, História, Geografia, Matemática e Educação Física.

Análise do Curriculum Vitae para todos os candidatos e entrevista com todos os candidatos inscritos, realizada por uma comissão composta por no mínimo três membros, formada por representantes dos Distritos de Educação, serão as etapas obedecidas no processo seletivo.