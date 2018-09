Senac firma parceria com Governo e oferece mais de 1000 vagas para cursos profissionalizantes

12:27 · 13.09.2018 / atualizado às 12:28

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Ceará (Senac/CE) estabelece nesta quinta-feira (13), uma parceria com o Governo do Estado do Ceará, para a execução do “Programa Transformar”, no Cuca Mondubim. O projeto tem como objetivo qualificar e preparar jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, nas unidades do Ceará.

O “Transformar”, será realizado através da Superintendência Estadual de Atendimento Socioeducativo (SEAS), e terá duração de 12 meses, com mais de 1.000 vagas disponibilizadas para jovens de 16 a 18 anos. As vagas serão separadas em cursos de formação inicial e continuada, de curta duração e da programação aberta a fim de atender as necessidades de 16 centros socioeducativos nas cidades de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e Iguatu.

O programa contribui para a entrada de jovens e adolescentes no mercado de trabalho, possibilitando perspectivas de cidadania, como informa o diretor regional do Senac/CE, Rodrigo Leite . “O Senac vai realizar o acompanhamento técnico e pedagógico, mostrando a esses jovens que eles têm potencial e que podem assumir o protagonismo de suas vidas, transformando aprendizado em oportunidades”, explica sobre o projeto que tem previsão de início em agosto.

“A inclusão profissional possibilita não só conhecimento, mas também motivação, autoconfiança e senso de responsabilidade. Fazer um curso de capacitação pode abrir caminhos para o jovem que necessita desenvolver habilidades e encontrar alternativas de trabalho”, comenta o Senac/CE.

Empreendedorismo

Todos alunos receberão orientações de organização pessoal e profissional que envolvem elaboração de currículo, relacionamento interpessoal, estratégias de negócios e de como se portar em entrevistas.

Em relação ao empreendedorismo e a inserção dos jovens no mercado, o programa irá ofertar cursos nas áreas de beleza, gastronomia, moda e informática — como por exemplo, operador de computador; manutenção de notebook; barbeiro; corte de cabelo masculino; cabeleireiro assistente; modelista; pedicure; unhas artísticas; salgadeiro; bolos, pães e pizza; eletricidade básica; e serviço hidráulico básico.