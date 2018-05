Secretaria de Segurança Pública lança edital que abre 15 vagas de estágio

19:50 · 04.05.2018 / atualizado às 19:57

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) lançou edital para seleção de estagiários. Ao todo, serão 15 vagas para os seguintes cursos:

- Direito (três vagas),

- Ciências Contábeis (uma vaga),

- Estatística (uma vaga),

- Administração de Empresas (uma vaga),

- Psicologia (duas vagas),

- Engenharia Civil (uma vaga),

- Engenharia de Software (duas vagas),

- Jornalismo (duas vagas),

- Publicidade e Propaganda (uma vaga)

- Ciências Sociais (uma vaga)

As inscrições começam às 10 horas deste sábado (5) e seguem até o dia 19 de maio. Os interessados devem preencher uma ficha de inscrição no site da SSPDS

Recrutamento em etapas

A seleção contará com duas etapas: análise de histórico acadêmico e entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, podendo valer de zero a dez pontos.

A carga horária do estágio será de 20 horas semanais, em quatro horas diárias, das 8h às 12h ou 13h às 17h.

Remuneração

O estudante selecionado terá bolsa de estágio mensal no valor de R$ 671,95 e auxílio-transporte. Para concorrer, o candidato deve ter cursado, no mínimo, 50% dos créditos requeridos para conclusão do respectivo curso.