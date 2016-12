Publicado resultado definitivo da 1ª etapa do Concurso da PM

21:57 · 22.12.2016

Os aprovados serão convocadas em três turmas: 1.400 até o final deste ano, 1.400 em 2017 e outros 1.400 até dezembro de 2018 ( Foto: Natinho Rodrigues )

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (22), o resultado definitivo da primeira etapa do concurso público para ingresso no cargo de soldado da Polícia Militar do Ceará (PM-CE). Das 4.200 vagas, 3.990 são para homens e 210 para mulheres. Na primeira fase, foi realizada uma prova objetiva no último dia 25 de setembro para mais de 70 mil candidatos inscritos.

1.400 pessoas sejam convocadas até o final de 2016, com previsão de igual chamada em 2017 e 2018. A remuneração inicial para o posto de policial militar é de R$ 3.134,58. O edital completo está disponível no endereço De acordo com o Governo do Estado e o edital da seleção, a expectativa é quepessoas sejam convocadas até o final de 2016, com previsão de igual chamada em 2017 e 2018. A remuneração inicial para o posto de policial militar é de. O edital completo está disponível no endereço www.institutoaocp.org.br ou no Diário Oficial do Estado

Próximas fases

2ª etapa - Inspeção de Saúde: exames médico-odontológico, biométrico e toxicológico (caráter eliminatório)

3ª etapa - Curso de Formação Profissional em quatro fases:

- Avaliação Psicológica (caráter eliminatório)

- Avaliação de Capacidade Física (caráter eliminatório)

- Investigação Social (caráter eliminatório)

- Avaliação de Verificação de Aprendizagem (caráter classificatório e eliminatório)