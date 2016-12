Projeto brasileiro oferta bolsas de estudo com valores até R$ 5,2 mil

20:18 · 20.12.2016

O projeto “Pensando o direito”, da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e Cidadania, está com três novas concessões de bolsa de pesquisa divulgadas em chamadas públicas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A seleção faz parte do “Programa de mobilização de pesquisadores”.

Serão três vagas para doutores ou pessoas que estejam cursando doutorado divididas em três projetos: “Modelo de funcionamento para o Processo Administrativo de Trânsito”, ”Desafios para a modernização do modelo de contratação de serviços de desenvolvimento de software pela Administração Pública” e “Contratação de parceria público-privada ou cogestão na construção e administração de estabelecimentos penitenciários”.

As bolsas terão duração de seis meses e poderão ser renovadas. O valor da bolsa para doutores é de R$ 5,2 mil. Já para assistentes de pesquisa (doutorandos), a quantia da bolsa é de R$ 3,8 mil.

Inscrições abertas

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 16 de janeiro de 2017. Os resultados serão divulgados no Diário Oficial da União e no endereço eletrônico do Ipea. O início das bolsas está previsto para o dia 22 de fevereiro de 2017.