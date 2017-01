Prefeitura de Fortaleza oferta cerca de 500 vagas em cursos gratuitos

07:23 · 04.01.2017

Na área de fotografia, há vagas para básica, cobertura de eventos e operação. ( FOTO: Lucas de Menezes )

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Coordenadoria de Juventude, começa 2017 ofertando 485 vagas em cursos gratuitos e 4.097 oportunidades em práticas esportivas, distribuídas nos três Cucas. Há vagas para as áreas de Fotografia e Vídeo, Informática, Introdução aos Instrumentos de Cordas, Libras, Produção Musical e Canto.

Para fazer a inscrição, é necessário ter entre 15 e 29 anos e apresentar cópias e originais de documento com foto e comprovante de residência na sala de matrícula do Cuca desejado. Os jovens menores de 18 anos, além dos documentos citados, devem portar um termo de responsabilidade assinado pelos pais ou responsável (disponível na sala de matrícula) e a identidade dos mesmos.

No caso das vagas nas práticas esportivas nos três equipamentos municipais, a preferência de preenchimento é dos jovens que tiveram 75% de presença no mês anterior.

Cuca Barra

No Cuca Barra, são ofertadas 115 vagas para cursos de formação nas seguintes áreas: Informática para Iniciantes; Técnica Vocal e Prática de Conjunto para Inciantes; Introdução aos Instrumentos de Corda: violão, baixo e guitarra; Produção de Vídeos para Internet (YouTube); Técnica de Câmera e Vídeo e Noções Básicas de Roteiro.

Na área esportiva, o Cuca Barra oferta 1.130 vagas distribuídas entre Natação, Triathlon, Futsal, Futebol de Areia, Voleibol, Handebol, MMA, Jiu-Jitsu, Treinamento Funcional, Pilates Solo e Bola, Capoeira e Muay Thai.

Cuca Mondubim

No Cuca Mondubim, os jovens terão diversas oportunidades nas 170 vagas para cursos de Informática do Zero; Canto e Técnica Vocal; Introdução aos Instrumentos de Corda: violão, baixo e guitarra; Roteiro para Cinema e Vídeo; Stop Motion: do roteiro à edição; Fotografia Digital: princípios básicos; Libras para conversação e História do Reggae.

Já na área esportiva, são mais 1.160 vagas para as modalidades de Natação; Futebol de Areia; Vôlei de Praia; Beach Hand; Treinamento Funcional; Voleibol; Futsal; Basquete; Triathlon; Capoeira; Jiu-Jitsu; Hidroginástica; Karatê e Projeto Futsal Sesc*.

Cuca Jangurussu

O Cuca Jangurussu também apresenta cursos de formação. São 200 vagas para cursos como Informática Básica; Fotografia Básica: desenvolvendo o olhar; Fotografia e vídeo para cobertura de eventos; Fotografia e vídeo: operação básica de câmera; Dança pop: o hip hop nos video clipes; Dança de rua: hip hop experimental; Conversação básica em libras; Produção musical em estudo; Teclado básico; Canto popular básico e Iniciação ao canto.

No esporte, na Rede Cuca Jangurussu, são mais 1.807 vagas para Natação, Futebol de Areia, Vôlei de Praia, Handebol, Voleibol, Basquete, Esportes Coletivos, Futsal para Surdos; Capoeira, Muay Thai, Treinamento Funcional, Massagem Desportiva, Karatê, Projeto Esporte Cidadão - Judô e Projeto Futsal Sesc*.

Serviço

Cuca Barra

Endereço: Av. Presidente Castello Branco, 6417 - Barra do Ceará

Telefones: (85) 3211-4300 / 3211-4301

Cuca Mondubim

Endereço: Rua Santa Marlúcia, s/n - Mondubim

Telefones: (85) 3499.0019 / 3499.0018 / 3499.0017

Cuca Jangurussu

Endereço: Av. Castelo de Castro com Av. Gov. Leonel Brizola

Telefones: (85) 3444.6201 / 3444.6202/ 3444.6249