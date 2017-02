Prefeitura de Fortaleza autoriza seleção para 33 vagas na Seuma

08:45 · 02.02.2017

A Prefeitura de Fortaleza autorizou, por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Município, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) a realizar a contratação temporária de 33 profissionais para atuação em programas da pasta. As remunerações variam de R$ 2,2 mil a R$ 9,4 mil.

Conforme a justificativa da Prefeitura, há a necessidade de estabelecer diretrizes e consolidação dos procedimentos para a implementação do Sistema Fortaleza Online assim como a necessidade de apoio técnico para execução dos projetos que compõem o Programa Cidade Sustentável, por meio da realização de ações nas áreas da Bacia da Vertente Marítima e do Parque Rachel de Queiroz.

Atividades

Os 33 profissionais contratados de forma temporária contribuirão também para a atualização do Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDPFOR) e atividades complementares, conforme a Seuma. Ainda não há informações sobre o prazo para a publicação do edital.

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente , juntamente com a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), determinarão as normas para inscrição e seleção dos interessados na seleção pública simplificada posteriormente.

Confira a quantidade de vagas e a remuneração de cada cargo: