Prefeitura de Fortaleza anuncia concurso com mais de 120 vagas na área de saúde mental

15:24 · 26.04.2018 / atualizado às 08:12 · 27.04.2018

O prefeito Roberto Cláudio anunciou, nesta quinta-feira (26), concurso público com 127 vagas para profissionais da área da saúde. As vagas são destinadas a médicos psiquiatras, clínicos, neurologistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, e assistentes sociais.

Segundo o prefeito, o edital do concurso está previsto para sair em maio, logo após a Câmara Municipal aprovar uma lei que garante a abertura do certame. Os novos profissionais atuarão na Rede de Saúde Mental de Capital. Ainda conforme Roberto Cláudio, "era uma reclamação constante da população que a gente tivesse pelo menos um psiquiatra por dia em um Caps de Fortaleza".

Das 127 vagas, 37 serão para psicólogos; 34 para psiquiatras, 26 para terapeutas ocupacionais, 21 para assistente social, 7 para médico clínicos e 2 para neurologistas.

Contratação de médicos emergenciais

Além do anúncio do concurso, Roberto Cláudio afirmou que pediu à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para contratar, em maio, cerca de 40 médicos, em caráter emergencial, para atuarem nos postos de saúde. A contratação será temporária, com duração de aproximadamente 3 meses, para suprir a perda de 40 profissionais do Programa Mais Médicos que foram embora em abril, após o fim do contrato.

Roberto Cláudio disse que o Programa irá mandar mais profissionais somente em agosto. "A gente já orientou a Secretaria para fazer uma contratação emergencial agora em maio. Para eles atuarem durante os meses de maio, junho, julho, até a nova légua de médicos do Mais Médicos chegar".

UPAs

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Dendê será inaugurada no dia 31 de maio pela Prefeitura, assegurou Roberto Cláudio. Essa será a 12ª UPA do município de Fortaleza. "Com a 12ª UPA, nós teremos o maior número de leitos de UPA por cidadão entre as capitais do Brasil".

