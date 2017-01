Prefeitura abre concurso com mais de 3 mil vagas e salários até R$ 8,5 mil

12:19 · 26.01.2017 / atualizado às 12:33

As provas serão realizadas em Russas e Fortaleza. ( FOTO: Reprodução )

A Prefeitura de Russas, no interior do Ceará, lançou o edital de abertura para o concurso público que visa o preenchimento de 3.329 vagas de níveis fundamental, médio e superior, sendo 840 para contratação imediata. Os salários variam de R$ 880 a R$ 8,5 mil.

As inscrições podem ser efetuadas pela internet, no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), até o dia 23 de fevereiro de 2017.

Das 840 vagas para contratação imediata, 799 são de ampla concorrência e 41 para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE).

Para todos os cargos, a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões de múltipla escolha com base no conteúdo programático de cada função.

As provas do Concurso Público serão realizadas em Russas e Fortaleza. Confira Edital aqui.