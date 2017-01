MPF abre vagas de estágio em 4 áreas com salário de R$ 850,00

18:08 · 30.01.2017

Candidatos inscritos farão prova de múltipla escolha, com 30 questões, prevista para 12 de março. ( Divulgação )

Começam nesta terça-feira (31), as inscrições para o processo seletivo do Programa de Estágio do Ministério Público Federal no Ceará (MPF/CE).

O edital publicado pelo órgão prevê a formação de vagas ou cadastro de reserva para os cursos de:

Administração de Empresas

Biblioteconomia

Comunicação Social com habilitação em Jornalismo

Engenharia Civil

Vagas na Capital e interior

Para Administração de Empresas, haverá processo seletivo em Fortaleza e Crateús. Nas demais áreas, somente Fortaleza receberá inscrições. O estágio no MPF tem carga horária de 20 horas semanais, distribuídas em jornadas diárias de 4 horas.

Os estudantes que participam do programa recebem remuneração no valor de R$ 850,00 e auxílio-transporte de R$ 7,00 por dia de estágio.

O que é necessário para participar

1. É exigido já ter concluído 40% da carga horária ou dos créditos exigidos para a conclusão do curso de ensino superior;

2. Inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site no menu/área Estagie Conosco;

3. Necessário preencher ficha de inscrição até as 23h59min do dia 15 de fevereiro;

4. No período de 31 de janeiro a 17 de fevereiro, no horário de 9h às 17h, os candidatos deverão entregar nas sedes do MPF os documentos exigidos no edital.

Os candidatos inscritos farão prova de múltipla escolha, com 30 questões, prevista para 12 de março. Será reservado aos candidatos portadores de deficiência e aos participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais, respectivamente, o percentual de 10% (dez por cento) das vagas existentes em cada uma das unidades do Ministério Público Federal no Ceará, que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do processo seletivo.