MPCE abre inscrições para seleção de estagiários

10:31 · 17.09.2018 / atualizado às 10:58

Os interessados têm até o dia 28 de setembro para realizar inscrição ( Foto: Arquivo )

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) está com inscrições abertas para seleção de estagiários de ensino superior. O prazo para os interessados realizarem a inscrição foi prorrogado até as 17h do dia 28 de setembro. As vagas são destinadas a cadastro de reserva e distribuídas entre os estudantes dos cursos de Direito, Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Jornalismo, Desenvolvimento de Sistemas, Infraestrutura de Tecnoloa da Informação, Psicologia e Serviço Social.

Os estudantes interessados devem realizar a inscrição on-line, na página do Núcleo Gestor de Estágio. Os selecionados receberão bolsa de R$ 937,00 e auxílio-transporte de R$ 140,80 para desenvolver atividades durante carga horária de 20 horas semanais.

A maioria das vagas são para atuação em Fortaleza, vagas em outros municípios do Estado somente para alunos do curso de Direito. São reservadas 30% das vagas para negros (pretos e pardos) e 10% para pessoas com deficiência.

Devido a prorrogação do prazo de inscrição, a data provável para realização das provas de seleção também foi alterada. A aplicação deve acontecer no dia 2 de dezembro. A prova terá duração de 3,5 horas com 80 questões de múltipla escolha. A data e local da prova serão divulgados posteriormente.

Para mais informações acesse o Edital nº 46/2018. Em caso de dúvida, entre em contato com o NUGE pelo telefone (85) 3452-3762 ou através do e-mail nuge@mpce.mp.br.