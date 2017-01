Marinha anuncia concurso com 1.240 vagas para aprendizes-marinheiros

08:36 · 24.01.2017

O Corpo de Praças da Armada, cuja carreira inicia-se nas Escolas de Aprendizes-Marinheiro, tem como principais atribuições o guarnecimento dos navios e/ou aeronaves componentes da Marinha. ( FOTO: Reprodução/Marinha )

A Diretoria de Ensino da Marinha (DensM) lançará Edital de Abertura para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM). Serão ofertadas 1.240 vagas, sendo 248 destinadas a candidatos negros. O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (24).

O curso será conduzido nas Escolas de Aprendizes Marinheiros (EAM), sob regime de internato, inteiramente gratuito e tem duração de um ano letivo, realizado em um único período escolar de 48 semanas, no qual serão ministradas disciplinas do Ensino Básico e do Ensino Militar-Naval.

O período de inscrições será do dia 1º de fevereiro até 6 de março de 2017. O valor da taxa de inscrição será de R$ 20.

Benefícios

Durante este curso, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, o Aprendiz-Marinheiro perceberá remuneração atinente à sua graduação, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares no valor de R$ 680.

Atualmente existem quatro escolas: Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará, em Fortaleza (EAMCE); Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco, em Recife (EAMPE); Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo, em Vitória (EAMES) e Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, em Florianópolis (EAMSC).

O Edital completo, com seus anexos, estará à disposição dos candidatos no site da Marinha.